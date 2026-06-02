В Петербурге на 30% увеличилось число жалоб на школьный буллинг

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что проблема затронула даже элитные образовательные учреждения.

В Международный день защиты детей, 1 июня, уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина обнародовала неутешительную статистику. По её словам, в 2026 году количество обращений, связанных со школьной травлей, выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что проблема затронула даже элитные образовательные учреждения. Как сообщила детский омбудсмен на пресс-конференции, от учителей и родителей из таких школ стало поступать больше жалоб на конфликты между учениками.

В качестве примера она привела шокирующий инцидент с учеником младших классов. Мальчик принёс в школу тесак, объяснив свой поступок тем, что одноклассница его «достала», и он решил таким образом с ней «разобраться». Мать ребёнка, по словам уполномоченного, оправдала его действия как демонстрацию недовольства.

В завершение Анна Митянина обратилась к родителям с настоятельной просьбой уделять детям больше внимания и чаще разговаривать с ними, чтобы минимизировать число подобных трагических случаев.