Володин напомнил о мерах, направленных на борьбу с мошенниками в России

Федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенниками, заработал 1 июня 2025 года, работа в этом направлении продолжается и сейчас. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

— Предусмотрен комплекс мер, в том числе: установлено ограничение для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры; сообщения с кодом доступа к Госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника; введена обязательная маркировка звонков от организаций; абоненту предоставлено право отказаться от получения рассылок и массовых вызовов, — уточнил он.

Володин привел данные МВД, согласно которым в прошлом году впервые прекратился рост киберпреступлений. По его словам, их число уменьшилось на 12 процентов. При этом в текущем году размер причиненного ущерба снизился на 19 процентов.

— В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находятся четыре законопроекта, которые нацелены на дополнительную защиту людей от действий киберпреступников, — написал политический деятель в своем Telegram-канале.

17 мая Володин рассказал, что количество звонков телефонных мошенников в первом квартале 2026 года сократилось на 33−74 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в зависимости от оператора связи.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
