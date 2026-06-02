Володин напомнил о мерах, направленных на борьбу с мошенниками в России

— Предусмотрен комплекс мер, в том числе: установлено ограничение для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры; сообщения с кодом доступа к Госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника; введена обязательная маркировка звонков от организаций; абоненту предоставлено право отказаться от получения рассылок и массовых вызовов, — уточнил он.