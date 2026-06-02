Россиян предупредили о обновленной схеме мошенников с «заменой домофона»

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мошенники стали представляться соседкой-пенсионеркой в схеме с «заменой домофона», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что мошенники продолжают адаптировать схему с «заменой домофона», делая первый контакт максимально бытовым и правдоподобным. Правоохранители отметили, что в одном из зафиксированных случаев потерпевшему через мессенджер позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой.

«Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы поступит “технический код”, который необходимо “сверить”, так как аналогичное сообщение пришло и ей», — говорится в сообщении.

После того как мужчина продиктовал код, злоумышленники перешли ко второму этапу атаки: появились сообщения о «взломе Госуслуг», звонки от имени Росфинмониторинга и иных ведомств, а также угрозы оформления доверенностей и хищения денег.

В МВД предупредили, что любые коды из смс и push-уведомлений являются одноразовыми идентификаторами доступа — их нельзя сообщать посторонним независимо от предлога — даже если собеседник представляется соседом, сотрудником управляющей компании или сервисной организации.