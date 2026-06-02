Мединский ответил критикам его учебника по истории

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Критики единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а «эмоциональное впечатление избыточных побед», сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
«Что касается критики: да, приходится сталкиваться и с критикой. Но если проанализировать ролики, где ругают учебники истории, увидите, что нам не ставят в вину фактологические ошибки», — рассказал он в интервью журналу «Эксперт».
По его словам, 99% комментариев сводятся к тому, что «создается эмоциональное впечатление избыточных побед».
«Но у нас что, в истории нет поводов для гордости? Не мы ли побеждали Орду, Карла XII, Наполеона и Гитлера? Не мы ли построили первую в мире АЭС и совершили прыжок в космос? Может, это избыточные достижения и гордиться тут нечем?», — задается вопросами Мединский.
Помощник президента РФ напомнил, что в 1990-е годы было принято посыпать голову пеплом, «каяться и учиться “передовой западной демократии”.
«Спросим прямо наших критиков: вы хотите, чтобы госучебник создавал эмоциональное ощущение пораженчества и презрения к своей стране? Не дождетесь!», — заключил Мединский.