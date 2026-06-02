Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский ответил критикам его учебника по истории

Мединский: критики учебника истории не ставят в вину фактологические ошибки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Критики единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а «эмоциональное впечатление избыточных побед», сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Что касается критики: да, приходится сталкиваться и с критикой. Но если проанализировать ролики, где ругают учебники истории, увидите, что нам не ставят в вину фактологические ошибки», — рассказал он в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, 99% комментариев сводятся к тому, что «создается эмоциональное впечатление избыточных побед».

«Но у нас что, в истории нет поводов для гордости? Не мы ли побеждали Орду, Карла XII, Наполеона и Гитлера? Не мы ли построили первую в мире АЭС и совершили прыжок в космос? Может, это избыточные достижения и гордиться тут нечем?», — задается вопросами Мединский.

Помощник президента РФ напомнил, что в 1990-е годы было принято посыпать голову пеплом, «каяться и учиться “передовой западной демократии”.

«Спросим прямо наших критиков: вы хотите, чтобы госучебник создавал эмоциональное ощущение пораженчества и презрения к своей стране? Не дождетесь!», — заключил Мединский.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше