Дмитрий Демешин: Важно, чтобы молодежь связывала свое профессиональное будущее с Хабаровским краем

Реализацию проекта «Кадры» и ситуацию на рынке труда в регионе обсудили на заседании президиума правительства Хабаровского края. Несмотря на исторический минимум безработицы в крае — 1%, проблема дефицита кадров стоит достаточно остро. По состоянию на 1 мая работодатели заявили около 27 тыс. вакансий, тогда как на учете в службе занятости состоят всего 1,4 тыс. безработных. Недостаток кадров наблюдается в строительстве, обрабатывающей промышленности, торговле, на транспорте, в здравоохранении и образовании. В рамках федерального проекта «Управление рынком труда» проводят реорганизацию системы занятости — вместо бирж труда внедряются современные кадровые центры «Работа России» с карьерными консультантами, которые помогают грамотно составить резюме. В прошлом году Всероссийская ярмарка трудоустройства помогла найти работу более чем 500 жителям края. В этом году федеральный этап ярмарки пройдет 26 июня. Среди главных причин нехватки кадров губернатор Дмитрий Демешин назвал отток населения, негативную демографию и неумение закрепить в крае временно приезжих, как итог — острый дефицит рабочих профессий. «Наша конечная цель — чтобы рабочие, инженерные специальности стали для молодежи престижным, осознанным выбором. Важно, чтобы молодые люди видели свое профессиональное будущее здесь, у нас в крае. И мы помогали им оставаться, работать на предприятиях», — отметил глава региона. Сегодня на базе 12 вузов и 30 колледжей открыты 42 карьерных центра, где помогают соискателям найти свои сильные стороны и грамотно составить резюме. Благодаря этому количество выпускников, уезжающих из края на работу в другие регионы за пять лет сократилось с 36% до 26%.