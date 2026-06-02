Сразу семь телеканалов прекратили вещание в Беларуси

Подробности сообщает «Белтелеком».
Речь идет про телеканалы, которые транслировались в тестовом режиме. В частности, с 27 мая 2026 года прекратил вещание телеканал «В мире животных» на 78-й кнопке, «Канал Малыш» на 108-й кнопке.
На 89-й кнопке перестал вещать телеканал «Музыка Лайв», а на 87-й — «365 дней ТВ». В тестовом режиме прекратили вещание телеканалы «Мужской» (86-я кнопка), «Точка.РФ» (82-я кнопка), КВН ТВ" (99-я кнопка).
Все указанные телеканалы, как уточняют в организации, были в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.