В Октябрьском прокуратура добилась погашения долгов по зарплате

Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения в деятельности одного из местных индивидуальных предпринимателей, задерживавшего заработную плату своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что общий долг по заработной плате перед пятью работниками составляет 120 тыс. руб. По итогам проверки предпринимателю внесено представление, он привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

После прокурорского вмешательства задолженность перед работниками была полностью погашена. Октябрьским районным судом по иску прокурора с работодателя в пользу уволившегося работника взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. руб. за нарушение сроков выплаты заработной платы при расторжении трудового договора.