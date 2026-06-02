Президент Сербии Вучич предрек крах Европы из-за протекционизма

Из-за самоуспокоенности и низкой производительности Европа медленно движется к экономическому краху, считает Вучич.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич рассказал об углублении связей страны с Китаем и разочаровании в ЕС, а также предположил, что Европа рискует потерпеть крах из-за протекционизма. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам сербского лидера из-за самоуспокоенности и низкой производительности Европа медленно движется к экономическому краху.

«Слишком много препятствий, которые осложняют поток инвестиций между Европой, Китаем и США. Протекционизм в конечном итоге убивает Европу», — сказал Вучич.

Кроме того, Вучич исключил возможность еще одного президентского срока после истечения нынешнего в 2027 году в соответствии с конституцией. При этом он не исключил, что хотел бы стать премьер-министром республики. В то же время Вучич считает членство в ЕС своей целью и призвал европейских политиков принять смелое решение и продолжить расширение содружества.

Ранее посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, что Евросоюз нацелен на смещение президента Сербии Вучича. По его словам, по мере приближения выборов в Сербии будет ожидаться "дальнейшая активизация протестного движения.

