Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, повлияет ли сильная жара в Турции на турпоток россиян

Турция является самым востребованным туристическим направлением у россиян, несмотря на 40-градусную жару.

Турция является самым востребованным туристическим направлением у россиян, несмотря на 40-градусную жару. Так в беседе с «Москвой 24» стратегический аналитик Михаил Абасов прокомментировал сообщения о том, что жара в этой стране в 2026 году может обновить многолетние рекорды.

Эксперт пояснил, что российские туристы имеют мало вариантов для заграничного отдыха, из-за чего Египет, Китай, Таиланд, Вьетнам и Турция стали лидерами по бронированиям, занимая около 65% рынка.

Абасов также рассказал, что российские туристы в Турции предпочитают большую часть находиться в отелях, посещая только пляж и бассейн, и знают, что выходить на улицу лучше вечером.

Он сообщил, что цены на отдых в этой стране невысокие. Также аналитик отметил высокий уровень сервиса и наличие русскоязычного персонала в отелях.

До этого Абасов рекомендовал отказаться от поездок в ОАЭ летом 2026 года.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше