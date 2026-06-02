Стало известно, повлияет ли сильная жара в Турции на турпоток россиян

Турция является самым востребованным туристическим направлением у россиян, несмотря на 40-градусную жару. Так в беседе с «Москвой 24» стратегический аналитик Михаил Абасов прокомментировал сообщения о том, что жара в этой стране в 2026 году может обновить многолетние рекорды.
Эксперт пояснил, что российские туристы имеют мало вариантов для заграничного отдыха, из-за чего Египет, Китай, Таиланд, Вьетнам и Турция стали лидерами по бронированиям, занимая около 65% рынка.
Абасов также рассказал, что российские туристы в Турции предпочитают большую часть находиться в отелях, посещая только пляж и бассейн, и знают, что выходить на улицу лучше вечером.
Он сообщил, что цены на отдых в этой стране невысокие. Также аналитик отметил высокий уровень сервиса и наличие русскоязычного персонала в отелях.
До этого Абасов рекомендовал отказаться от поездок в ОАЭ летом 2026 года.
