Строительные гипермаркеты сменили название в ТЦ Нижнего Новгорода

Гипермаркеты OBI в Нижнем Новгороде и Кстовском районе прекратили работу под прежним брендом. Торговые точки немецкой сети, располагавшиеся в ТЦ «Фантастика» и «Мега», теперь функционируют как «DOM Лента». Об этом сообщили в NN.RU.