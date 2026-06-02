Строительные гипермаркеты сменили название в ТЦ Нижнего Новгорода

Гипермаркеты OBI в Нижнем Новгороде и Кстовском районе прекратили работу под прежним брендом. Торговые точки немецкой сети, располагавшиеся в ТЦ «Фантастика» и «Мега», теперь функционируют как «DOM Лента». Об этом сообщили в NN.RU.
Жители, посетившие привычные места расположения магазинов, обнаружили смену вывески. По данным онлайн‑карт, обновление коснулось обеих локаций: в ТЦ «Фантастика» наружная вывеска пока сохраняет прежнее название, но внутреннее оформление уже соответствует новому бренду; аналогичная ситуация — в «Меге».
Изначально переименование планировалось ещё в 2023 году на фоне решения компании покинуть российский рынок. Первоначально предполагалось, что магазины получат название Domus, однако итоговым вариантом стал бренд «DOM Лента».
