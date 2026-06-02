Новый «Мурал Победы» в Хабаровске посвятят Герою России Владимиру Шатову

Художник Василий Шершон начал новую масштабную работу в Хабаровске. В рамках патриотического проекта «Муралы Победы» на одном из домов недалеко от Железнодорожного вокзала появится картина в память о подполковнике ФСБ Герое России Владимире Шатове, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Художник начал наносить изображение на стену 15-этажного здания. Как рассказали авторы проекта, высота фигуры составит 38 метров, изображение автомата Калашникова, которым будет вооружен герой — 18 метров. Художнику для выполнения мурала потребуется более 500 литров краски.
Напомним, «Муралы Победы» — проект Союза патриотов Отечества, общественно-культурная и патриотическая инициатива, направленная на сохранение и популяризацию исторической памяти о подвигах защитников Отечества со времен Великой Отечественной войны до наших дней. В Хабаровске уже открыли три изображения, созданных в рамках проекта. На стены зданий по улице Муравьева-Амурского Василий Шершон нанес изображения маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского, а также Героев Великой Отечественной войны Максима Пассара и Петра Кагыкина. Посвященный Владимиру Шатову мурал станет четвертым в Хабаровске, созданным по проекту.
Владимир Шатов окончил хабаровскую школу № 67. После окончания Новосибирского высшего военного общевойскового училища служил в ВДВ, участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики. С 1999 года служил в ФСБ России. Прошёл путь от оперуполномоченного отдела спецназначения до начальника отдела сопровождения оперативных мероприятий Управления ФСБ России по Республике Ингушетия. Кавалер ордена Мужества, медалей «За отвагу», «За отличие в военной службе» I и III степеней, «За участие в контртеррористической операции». Погиб 23 февраля 2004 года во время операции по задержанию банды боевиков в Ингушетии. Удостоен звания Героя России посмертно. В 2004 году на здании школы, которую он окончил, установлена мемориальная доска. Имя Героя увековечено на Мемориале Славы города Хабаровска. В память о нем названа улица в районе «Ореховая сопка».