Новый «Мурал Победы» в Хабаровске посвятят Герою России Владимиру Шатову

Владимир Шатов окончил хабаровскую школу № 67. После окончания Новосибирского высшего военного общевойскового училища служил в ВДВ, участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики. С 1999 года служил в ФСБ России. Прошёл путь от оперуполномоченного отдела спецназначения до начальника отдела сопровождения оперативных мероприятий Управления ФСБ России по Республике Ингушетия. Кавалер ордена Мужества, медалей «За отвагу», «За отличие в военной службе» I и III степеней, «За участие в контртеррористической операции». Погиб 23 февраля 2004 года во время операции по задержанию банды боевиков в Ингушетии. Удостоен звания Героя России посмертно. В 2004 году на здании школы, которую он окончил, установлена мемориальная доска. Имя Героя увековечено на Мемориале Славы города Хабаровска. В память о нем названа улица в районе «Ореховая сопка».