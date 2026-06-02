ФСБ раскрыла, как спецслужбы Запада хотели получать информацию о настроениях в обществе России

Иностранные спецслужбы планировали напрямую, через смартфоны высокопоставленных служащих РФ, получать информацию о настроениях в российском обществе. Об этом сообщил оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности.
В ведомстве отметили, что его сотрудники вскрыли акцию иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных ПО смартфонов высокопоставленных российских служащих. При этом собирать информацию западные спецслужбы планировали без «посредников» вроде различных НКО.
До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила россиян о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и вблизи них. В ведомстве подчеркнули, что иностранные спецслужбы активно используют современные информационные технологии, включая средства мобильной связи, для прослушивания разговоров.