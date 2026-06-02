Под Воронежем отменили рок-фестиваль

Форум не состоится из-за сложной оперобстановки.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Новусманского района сообщила об отмене рок-фестиваль «Ветра Черноземья». Музыкальный форум планировался в центре «Дубрава» 27 июня, хедлайнером была заявлена группа «СерьГа».

— В связи с нестабильной оперативной обстановкой в регионе фестиваль отменен. Мы понимаем, что это решение может расстроить тех, кто ждал мероприятие, и приносим искренние извинения за возникшие неудобства. Безопасность жителей — наш безусловный приоритет, — сообщила райадминистрация.

Зрители могут вернуть билеты: средства за билеты, приобретенные онлайн, вернутся покупателям автоматически в ближайшие дни, а деньги за билеты, купленные в кассе Дворца культуры, можно вернуть непосредственно в кассе. При себе необходимо иметь сами билеты, документ, удостоверяющий личность, карту, с которой производилась оплата.

