Число уязвимостей в российских мобильных приложениях выросло на 63% из-за ИИ

Исследование охватило более 1,2 тыс. программ на базе Android. Количество критических угроз превысило 19 тыс. Лидерами по числу выявленных проблем стали категории «Игры», «Стриминговые платформы», «Финансы», «СМИ», а также бизнес-приложения. Причем в финансовом секторе количество наиболее опасных уязвимостей за последние годы выросло десятикратно, достигнув 1921 случая в 2025 году. Среди критических уязвимостей лидирует небезопасное хранение токенов, ключей и пользовательских данных.