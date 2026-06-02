В Петербурге вступили в силу основные ограничения движения на время ПМЭФ-2026

Со 2 июня в центре Петербурга, на КАД и ЗСД начали действовать дорожные ограничения, связанные с проведением Петербургского международного экономического форума.

Источник: Коммерсантъ

До 7 июня сужены десятки улиц, 4 июня полностью перекроют центральные набережные и мосты из-за легкоатлетического забега, а грузовикам тяжелее 3,5 тонны запрещен проезд по ключевым магистралям.

3 июня с 15:00 до 23:59 закроют проезд по Замковой и Кленовой улицам. В ночь на 4 июня с 5:00 до 7:00 перекроют Адмиралтейский проспект, Дворцовый мост, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные, Сенатскую площадь и другие центральные магистрали — это связано с проведением легкоатлетического забега в рамках ПМЭФ.

На ЗСД и КАД со 2 по 6 июня запрещен проезд грузовиков тяжелее 3,5 тонны, закрыты площадки отдыха для водителей, возможны кратковременные перекрытия для проезда делегаций. Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты заранее и следить за информацией на табло.