В Красноярск впервые прибыл «Театральный поезд» с артистами

Красноярцы утром 2 июня встретили уникальный состав. На главный железнодорожный вокзал краевого центра прибыл «Театральный поезд». [caption id= «attachment_368211» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Специальный проект запустили в честь 150-летия Союза театральных деятелей РФ. В Красноярске состав встретили торжественно. [caption id= «attachment_368212» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Местные коллективы выступили с концертными номерами, а ансамбль «Красный Яр» в традиционной манере встретил «Театральный поезд» с караваем. Гостей краевого центра поприветствовал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. [caption id= «attachment_368213» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Для нас большая честь стать участниками этого масштабного Всероссийского события. Сегодня «Театральный поезд» сделал свою остановку в самом центре нашей страны. Я уверен, что Красноярск стал не случайно одним из городов движения поезда. У нас замечательные театры. Многие из них лауреаты самых престижных театральных фестивалей. Наши постановки завоевали признание на всероссийском уровне, но самое главное — их любят красноярцы. Впереди у нас два дня насыщенной культурной программы. Жителей нашего региона ждут мастер-классы, творческие встречи и, конечно же, спектакли, — отметил он. На поезде в Красноярск приехали артисты из драматических театров Братска и Иркутска. [caption id= «attachment_368214» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В течение двух дней свои спектакли они представят сразу на нескольких площадках региона: в Театре Пушкина, ТЮЗе, Музыкальном театре, СГИИ им. Д. Хворостовского, в Доме актера и в театре кукол «Золотой ключик» в Железногорске. [caption id= «attachment_368215» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Для показа специальных спектаклей прямо в поезде оборудован вагон с маленьким театром кукол. [caption id= «attachment_368216» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] А купе для артистов оформлены в тематике театров и сферы культуры. [caption id= «attachment_368217» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Первый раз такое необычное путешествие. Но все для нас замечательно, все так трогательно. Новое общение, встречи, новые зрители — это всегда очень впечатляет. Дает заряд на будущее. Мы привезли в Красноярск спектакль режиссера и автора Валентина Зверовщикова «Подарок судьбы» — он очень на театральную тему, — сообщила НКК актриса Братского драматического театра, Заслуженная артистка РФ Ирина Кузнецова. Для сферы культуры «Театральный поезд» стал настоящим событием. Состав впервые посетит не только Красноярск. Поезд побывает в 44 городах страны, где артисты покажут яркий двухдневный фестиваль. [caption id= «attachment_368218» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Участниками такой «эстафеты» станут и звезды красноярские театров. Уже 3 июня делегация региона отправится в Кемерово и Томск. [caption id= «attachment_368219» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Это замечательно, когда мы можем пообщаться благодаря поезду со своими самыми близкими соседями. Иногда наши гастроли и взгляды устремляются далеко через них, а вот здесь — в условиях такой необъятной страны — пообщаться с Кемерово, Томском — это самое дорогое, что может быть. Артисты готовы и счастливы. А почему нет? Организация, которой 150 лет, которая умудрилась не развалиться, не поссориться ни с кем — она живет. Надо иногда выезжать, надо смотреть других, вдохновляться, обмениваться опытом, — отметил председатель Красноярского краевого отделения Союза театральных деятелей России Андрей Пашнин. Финальной точкой поезда станет Москва. Культурный маршрут завершится 30 июня.