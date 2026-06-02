Заместитель губернатора Красноярского края Павел Солодков ушёл в отставку

С 1 июня Павел Солодков освобождён от должности заместителя губернатора Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Котюков.
Известно, что Солодков ушёл по собственному желанию.
69-летний уроженец Красноярска в разное время работал в региональной промышленности и силовых структурах, в том числе в органах ФСБ в Красноярском крае, Туве, Астраханской и Ростовской областях.
