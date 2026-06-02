Предприниматель из Норильска получил 9 лет колонии за взятку полицейскому (видео)

В Норильске суд приговорил предпринимателя к 9 годам колонии строгого режима за дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Осенью 2025 года в полицию поступило заявление о хищении имущества с производственной площадки. Речь шла о металлических трубах и других конструкциях стоимостью более 1,3 млн рублей. Во время проверки оперативники вышли на местного предпринимателя. Мужчина признался, что вывез имущество и успел распорядиться частью металла по своему усмотрению.
После беседы в полиции, где ему разъяснили возможные последствия и квалификацию предполагаемого преступления, предприниматель решил избежать уголовного преследования.
«Он попросил организовать личный прием у начальника отдела. Разговор получился коротким и предельно конкретным. Посетитель сразу дал понять, что не хочет уголовного преследования и готов за решение вопроса заплатить. Ответ оказался совсем не таким, на который рассчитывал предприниматель. Представитель власти доложил о коррупционном предложении руководству, после чего было организовано оперативно-розыскное мероприятие», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
На следующий день предприниматель назначил встречу на парковке возле торгового центра «Сити» на Ленинском проспекте. На парковке он сел в служебную «Ниву» и вновь завел разговор о перспективах уголовного преследования. После этого он достал из кармана куртки деньги и положил их на заднее сиденье автомобиля 1 млн рублей.
Как только деньги были переданы, злоумышленника задержали. Уже на месте он подтвердил, что передал деньги именно в качестве взятки. Однако в дальнейшем его позиция изменилась, и вину он признавать перестал.
Несмотря на это, суд признал предпринимателя виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Помимо наказания в виде лишения свободы на 9 лет, мужчине также выписали штраф в размере 2 млн рублей.
При этом расследование уголовного дела о самой краже, с которой началась эта история, продолжается.
