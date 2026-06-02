Из Красноярска запускают прямые рейсы в Анадырь

Со 2 июня из Красноярска снова запускают прямые рейсы в Анадырь.

Источник: Комсомольская правда

Со 2 июня и до сентября жители Красноярска вновь смогут летать в столицу Чукотки Анадырь. Об этом рассказал губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Самолеты будут летать раз в неделю по вторникам, а с 17 июня — по средам. Стоимость субсидированного билета составит 25 000 рублей.

Впервые прямые перелеты Красноярск — Анадырь начали совершать в 2025 году. За год им воспользовался 3 351 пассажир.

Жители Чукотского АО смогут воспользоваться субсидированными билетами стоимостью 25 тысяч.