Только четверть красноярцев считают детство современных детей счастливее своего

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лишь 26% жителей города считают, что современные дети живут счастливее, чем они сами в детстве.
Более половины опрошенных — 53% — придерживаются противоположного мнения и считают, что их собственное детство было лучше. Еще 21% респондентов затруднились с ответом, говорится в исследовании сервиса SuperJob.
Среди красноярцев младше 35 лет 45% не считают современное детство более счастливым, а среди респондентов старше 45 лет таких уже 59%.
Также отмечается влияние образования и семейного статуса. Люди со средним профессиональным образованием чаще оценивают детство современных детей как более счастливое, чем респонденты с высшим образованием. Родители чаще склонны считать, что сегодняшние дети живут лучше, чем бездетные участники опроса.