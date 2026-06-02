ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористические акты Украины

Российские военные нанесли массированный удар в ответ на террористические акты киевского режима. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ответ нанесли высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты, по предприятиям в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
Целями также стали объекты топливной, транспортной инфраструктур Украины, используемых в интересах ВСУ, и военные аэродромы.
— Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, — говорится в заявлении ведомства в МАКС.
Ранее российские войска нанесли удар по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В операции использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войcк ВС РФ.
1 июня Вооруженные силы Российской Федерации зачистили от вражеских формирований населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике.