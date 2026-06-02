Тренер из Хабаровска вложился в крипту на Кипре и потерял 1,6 млн рублей

В Хабаровске в полицию обратился 30-летний тренер по плаванию, который стал жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях, — сообщает hab.aif.ru.
По данным УМВД, в начале мая мужчина нашёл в мессенджере канал с предложениями заработка на криптовалюте и оставил заявку. С ним связалась «менеджер» по имени Екатерина, которая объяснила схему и направила реквизиты электронного кошелька.
Далее он начал регулярно переводить деньги, рассчитывая на прибыль. Когда мужчина попытался вывести средства, ему предложили внести ещё 400 тысяч рублей либо лично приехать «в офис компании» на Кипр для оформления претензий.
В итоге за три недели он перевёл 1,623 млн рублей: 193 тысячи — из личных сбережений, остальное — кредитные средства.
Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился к руководителю, после чего было подано заявление в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»), максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы, — прокомментировал врио начальника УМВД России по Хабаровску Артём Поляков.