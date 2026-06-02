47 вебинаров по маркировке проведут в июне для нижегородских бизнесменов

До конца июня на онлайн‑платформе «Честный знак» пройдёт 47 вебинаров для производителей и торговых организаций Нижегородской области. Участники изучат актуальные требования и изменения в сфере маркировки различных групп товаров. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
В программе июня — тематические сессии по маркировке игр и игрушек, ветеринарных препаратов, полимерных труб и кабельной продукции, антисептиков, автозапчастей, круп, макарон, муки и смесей, детского питания, сладостей и кондитерских изделий.
Расписание вебинаров регулярно обновляется — ознакомиться с ним и зарегистрироваться можно на сайте честныйзнак.рф.
Центр «Мой бизнес» также информирует о мерах поддержки бизнеса в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По данным Минэкономразвития России, этот нацпроект станет ключевым инструментом новой модели экономического роста — он охватывает инициативы по развитию МСП, повышению производительности труда, росту инвестиций и другим направлениям.
