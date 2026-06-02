В центре Калининграда отремонтировали улицу, у которой нет названия

В центре Калининграда завершается ремонт улицы, у которой, как выяснилось, нет названия. Соединяет она улицу Театральную с проспектом Мира и проходит вдоль железной дороги.
В понедельник, 1 июня, глава администрации города Елена Дятлова сообщила журналистам, что в ближайшее время у этой улицы должно появиться имя.
«Нам нужно придумать название. Коллеги-дорожники уже сделали свое предложение, и от жителей Калининграда мы тоже ждем предложений. Приниматься решение будет на Горсовете, потому что сначала топонимическая комиссия заседает, а окончательное решение уже за Горсоветом. Раньше это был просто проезд, где хаотично были припаркованы транспортные средства и совершенно неудобно было ходить пешеходам. Когда ты хотел сократить маршрут, то вынужден был лавировать между машинами», — сообщила Дятлова.
Сейчас проезд превратился в улицу с тротуарами с обеих сторон, поэтому, как считает Дятлова, она заслуживает получить наименование.
«Может оказаться так, что на этой улице не будет ни одного дома, но пусть эта улица все равно будет», — заключила глава.