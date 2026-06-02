Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Калининграда отремонтировали улицу, у которой нет названия

По словам главы администрации, топонимической комиссии предстоит дать ей название в ближайшее время.

В центре Калининграда завершается ремонт улицы, у которой, как выяснилось, нет названия. Соединяет она улицу Театральную с проспектом Мира и проходит вдоль железной дороги.

В понедельник, 1 июня, глава администрации города Елена Дятлова сообщила журналистам, что в ближайшее время у этой улицы должно появиться имя.

«Нам нужно придумать название. Коллеги-дорожники уже сделали свое предложение, и от жителей Калининграда мы тоже ждем предложений. Приниматься решение будет на Горсовете, потому что сначала топонимическая комиссия заседает, а окончательное решение уже за Горсоветом. Раньше это был просто проезд, где хаотично были припаркованы транспортные средства и совершенно неудобно было ходить пешеходам. Когда ты хотел сократить маршрут, то вынужден был лавировать между машинами», — сообщила Дятлова.

Сейчас проезд превратился в улицу с тротуарами с обеих сторон, поэтому, как считает Дятлова, она заслуживает получить наименование.

«Может оказаться так, что на этой улице не будет ни одного дома, но пусть эта улица все равно будет», — заключила глава.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше