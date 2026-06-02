Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые загруженные трассы Казахстана

В Казахстане озвучили статистику по количеству проездов по платным трассам с начала 2026 года. Самым популярным оказался участок дороги Алматы — Қонаев, передает NUR.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: Nur.kz

С начала года автомобилисты совершили более 28 млн проездов по платным автомобильным дорогам Казахстана. Наибольшая активность наблюдается на направлениях, связывающих крупные города, приграничные пункты пропуска, промышленные и туристические зоны.

Лидером по количеству проездов стал участок Алматы — Қонаев. В тройку наиболее загруженных платных направлений также вошли участки Шымкент — граница Узбекистана и Шымкент — Тараз. Высокий трафик на этих маршрутах связан с интенсивным пассажирским и грузовым движением, а также их важной ролью в обеспечении межрегионального и международного транспортного сообщения.

Рейтинг платных участков по количеству проездов с начала 2026 года:

  1. Алматы — Қонаев — 4,3 млн.

  2. Шымкент — граница Узбекистана — 3,7 млн.

  3. Шымкент — Тараз — 2,5 млн.

  4. Тараз — Кайнар — 2,1 млн.

  5. Шымкент — Кызылорда — 1,8 млн.

  6. Қонаев — Талдыкорган — 1,4 млн.

  7. Астана — Темиртау — 1,4 млн.

  8. Астана — Щучинск — 1,3 млн.

  9. Обход города Тараз — 1,03 млн.

  10. Алматы — Хоргос — 1,005 млн.

  11. Костанай — Денисовка — 968 тыс.

  12. Астана — Павлодар — 872 тыс.

  13. Щучинск — Кокшетау — 818 тыс.

  14. Кокшетау — Петропавловск — 676 тыс.

  15. Кызылорда — Аральск — 667 тыс.

  16. Балхаш — Бурылбайтал — 620 тыс.

  17. Актобе — граница РФ (Оренбург) — 532 тыс.

  18. Павлодар — Семей — Калбатау — 442,6 тыс.

  19. Шу — Бурылбайтал — 354 тыс.

  20. Костанай — граница РФ (Троицк) — 343 тыс.

  21. Кандыагаш — Макат — 323 тыс.

  22. Павлодар — граница РФ (Омск) — 319 тыс.

  23. Уральск — граница РФ (Самара) — 255 тыс.

  24. Уральск — граница РФ (Саратов) — 213 тыс.

  25. Ушарал — Достык — 133 тыс.

  26. Бейнеу — Акжигит (граница Узбекистана) — 59 тыс.