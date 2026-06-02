Названы самые загруженные трассы Казахстана

С начала года автомобилисты совершили более 28 млн проездов по платным автомобильным дорогам Казахстана. Наибольшая активность наблюдается на направлениях, связывающих крупные города, приграничные пункты пропуска, промышленные и туристические зоны.
Лидером по количеству проездов стал участок Алматы — Қонаев. В тройку наиболее загруженных платных направлений также вошли участки Шымкент — граница Узбекистана и Шымкент — Тараз. Высокий трафик на этих маршрутах связан с интенсивным пассажирским и грузовым движением, а также их важной ролью в обеспечении межрегионального и международного транспортного сообщения.
Рейтинг платных участков по количеству проездов с начала 2026 года:
Алматы — Қонаев — 4,3 млн.
Шымкент — граница Узбекистана — 3,7 млн.
Шымкент — Тараз — 2,5 млн.
Тараз — Кайнар — 2,1 млн.
Шымкент — Кызылорда — 1,8 млн.
Қонаев — Талдыкорган — 1,4 млн.
Астана — Темиртау — 1,4 млн.
Астана — Щучинск — 1,3 млн.
Обход города Тараз — 1,03 млн.
Алматы — Хоргос — 1,005 млн.
Костанай — Денисовка — 968 тыс.
Астана — Павлодар — 872 тыс.
Щучинск — Кокшетау — 818 тыс.
Кокшетау — Петропавловск — 676 тыс.
Кызылорда — Аральск — 667 тыс.
Балхаш — Бурылбайтал — 620 тыс.
Актобе — граница РФ (Оренбург) — 532 тыс.
Павлодар — Семей — Калбатау — 442,6 тыс.
Шу — Бурылбайтал — 354 тыс.
Костанай — граница РФ (Троицк) — 343 тыс.
Кандыагаш — Макат — 323 тыс.
Павлодар — граница РФ (Омск) — 319 тыс.
Уральск — граница РФ (Самара) — 255 тыс.
Уральск — граница РФ (Саратов) — 213 тыс.
Ушарал — Достык — 133 тыс.
Бейнеу — Акжигит (граница Узбекистана) — 59 тыс.