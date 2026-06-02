Прокуратура Татарстана напомнила о комендантском часе для детей

Прокуратура Татарстана напоминает о правилах комендантского часа для несовершеннолетних. С 1 сентября по 31 мая дети должны находиться в общественных местах только в сопровождении взрослых с 22:00 до 06:00. В летний период ограничения действуют с 23:00 до 06:00.