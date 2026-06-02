Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые рассказали, как сохранить деликатесную рыбу от смертоносных бактерий

Ученые ДГТУ предложили консервировать рыбу веществами из молочнокислых бактерий.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сохранить лосося холодного копчения от размножения в нем опасных для человека бактерий рода листерия можно с помощью молочнокислых микробов, утверждают ученые ДГТУ. По их словам, это поможет продлить срок годности продукта и предотвратить пищевые отравления, способные приводить к смертельным исходам. Результаты исследования международного коллектива представлены в Fishes.

«Листерию нельзя засолить, засушить или полностью уничтожить спиртами или кислотами, поскольку она способна быстро адаптироваться к условиям окружающей среды. В отличие от многих других бактерий, она может размножаться в холодильнике. Ее попадание в пищеварительный тракт приводит к сильнейшей диарее, а без медицинской помощи летальность заболевания достигает 20 процентов», — рассказал один из авторов исследования, директор Института живых систем ДГТУ Алексей Ермаков.

Эффективным средством против листерий в деликатесном копченом лососе могут стать вещества, выделяемые некоторыми молочнокислыми бактериями, — бактериоцины, выяснили ученые ДГТУ совместно с коллегами из других российских вузов, а также Алжира, Бразилии и Болгарии. Такой способ консервации позволит точечно уничтожить листерии, при этом не меняя вкуса, запаха, внешнего вида и текстуры лосося.

«Благодаря строгим механизмам надзора за качеством продуктов в России за последние годы зафиксированы только единичные случаи листериоза. Однако производители заинтересованы в разработке технологий обеззараживания для снижения затрат в случае попадания в рыбу бактерий Listeria monocytogenes. Применение бактериоцинов способно обеспечить безопасность для потребителя, продлив срок хранения продукта», — пояснил Ермаков.

По словам ученого, в рамках исследования был рассмотрен самый популярный и «уязвимый» для листерии продукт — лосось холодного копчения. Условия обработки и хранения копченого лосося (низкое содержание кислорода и охлаждение) создают среду, в которой патоген медленно, но размножается. Однако, по мнению специалистов, тот же принцип может быть распространен на другие виды рыбы: форель, палтус или скумбрию, добавили в ДГТУ.

Ученые университета планируют разработку технологии биоконсервирования копченой рыбы для защиты продукта от листерии и других патогенных микроорганизмов.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше