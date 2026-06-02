В Минусинском округе заметили редкого чибиса во время купания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинском округе запечатлели купание чибиса.

Источник: НИА Красноярск

Птицу заметил заместитель начальника Минусинской лесопожарной станции Максим Дрюков. По словам специалистов, поведение пернатого выглядело особенно активно: чибис полностью погружался в воду, активно взмахивал крыльями и тщательно очищал оперение, меняя положение тела и ныряя с головой.

Отмечается, что это был самец — у него выраженное черное горло, тогда как у самок оно светлое. Птица также отличалась характерным хохолком и контрастным черно-белым окрасом с зеленоватым отливом.

После водных процедур чибис вышел на берег и активно перемещался по территории, демонстрируя быстрый бег на длинных пальцах, которые позволяют ему легко передвигаться по водной глади.

Специалисты Лесопожарного центра отмечают, что в летний период чибисы питаются насекомыми и другими беспозвоночными, обитающими у воды.

Добавим, чибис занесен в Красную книгу России.