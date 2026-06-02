В Хабаровском крае на север завезут 35 тысяч тонн топлива к зиме 2026 года

В Хабаровском крае началась подготовка к северному завозу топлива на 2026 год — в отдалённые районы планируется доставить около 35 тысяч тонн угля и нефтепродуктов, что обеспечит работу коммунальной энергетики и стабильное теплоснабжение более 50 тысяч человек, — сообщает пресс-служба регионального правительства.