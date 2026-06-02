В Хабаровском крае на север завезут 35 тысяч тонн топлива к зиме 2026 года

В регионе стартовала подготовка к северному завозу для отдалённых районов.

В Хабаровском крае началась подготовка к северному завозу топлива на 2026 год — в отдалённые районы планируется доставить около 35 тысяч тонн угля и нефтепродуктов, что обеспечит работу коммунальной энергетики и стабильное теплоснабжение более 50 тысяч человек, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время в портах ведётся погрузка топлива для Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко. Уже подготовлено около 7 тысяч тонн угля, отправка запланирована в ближайшие дни. Также формируется партия из 8 тысяч тонн нефтепродуктов.

В середине июня в порту Советской Гавани начнётся погрузка угля и моторных масел. В течение навигационного периода 2026 года в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы и Охотский округ доставят ещё 4 тысячи тонн угля и 16 тысяч тонн нефтепродуктов.

Контроль за поставками ведут краевое министерство ЖКХ совместно с региональным оператором и единым морским оператором. С 2026 года регион участвует в пилотном проекте централизованной морской доставки топлива при участии «Росатом Арктика».

Завершить поставки по северному завозу планируется к 20 октября. Своевременная доставка топлива должна обеспечить бесперебойную работу тепло- и электроснабжения в отдалённых территориях края в предстоящий отопительный сезон.

