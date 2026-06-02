В Краснодаре установят 56 новых систем оповещения в 2026 году

В 2025 году в краевом центре уже смонтировали 93 оконечных устройства оповещения и один ретранслятор с радиоподготовкой. С учетом элементов региональной автоматизированной системы общее количество таких комплексов достигло 375 единиц.
Для дальнейшего развития инфраструктуры мэрия краевой столицы в марте текущего года разместила на портале госзакупок конкурс на модернизацию системы оповещения. Согласно данным региональных СМИ, начальная стоимость контракта составляла 75,3 млн руб. По условиям документации, подрядчику необходимо установить и настроить оборудование, а также провести испытания на 299 объектах.
Кроме того, в феврале 2026 года глава Краснодара Евгений Наумов уже утвердил изменения в положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения. Документ привели в соответствие с действующим федеральным законодательством, уточнив порядок эксплуатации системы, взаимодействия с операторами связи и СМИ, а также разграничив ответственность за ее функционирование.