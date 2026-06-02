Красноярцам рассказали, как улучшить качество мобильной связи

Жителям Красноярского края рассказали о лайфхаке, который позволяет улучшить качество голосовых разговоров по смартфону. Речь идёт о современной технологии VoLTE, которая даёт возможность не только говорить без посторонних шумов и помех, но и одновременно пользоваться мобильным интернетом на скорости 4G, например, отвечать в мессенджерах или заказывать такси во время звонка.
Как пояснили эксперты, до появления VoLTE сеть четвёртого поколения (LTE) служила исключительно для доступа в интернет, тогда как голосовая связь работала через 2G и 3G. Технология доступна абонентам разных операторов и уже действует на территории Красноярского края.
Главные преимущества VoLTE — это возможность комфортно разговаривать в местах, где традиционные сети 2G и 3G перегружены (аэропорты, вокзалы, стадионы, торговые центры), а также значительное повышение качества звука. При этой технологии собеседника слышно так, будто он находится в одной комнате, особенно если оба абонента используют VoLTE. Кроме того, соединение происходит за 1,5−2 секунды, а плата за звонки никак не меняется, интернет-трафик при таких разговорах не тарифицируется и не списывается из подключённых пакетов.
Чтобы воспользоваться технологией, необходимо, чтобы смартфон поддерживал VoLTE (это почти все современные устройства), а на номере была активирована бесплатная технологическая метка «Интернет-звонки». Абоненты МТС могут подключить её самостоятельно, например, с помощью USSD-команды *111*6# или в мобильном приложении «Мой МТС». Саму функцию VoLTE затем нужно включить в настройках гаджета, обычно в разделе «Мобильная сеть». На смартфонах Android после этого в статусной строке появится соответствующий индикатор, на устройствах Apple специального значка не предусмотрено.