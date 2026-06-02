Нижегородцев предупредили о возможном наступлении заморозков в июне

Фенолог и доцент кафедры естественно‑научного образования Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачевского Михаил Любов предупредил о вероятности заморозков в регионе в июне 2026 года. Информация обнародована в соцсетях вуза.
По данным специалиста, май текущего года оказался теплее нормы на два градуса. Наиболее тёплым периодом стала вторая декада месяца, тогда как в начале мая температурные показатели были умеренными. Осадки распределялись неравномерно — значительная часть дней отметилась сухой погодой.
Михаил Любов указал, что вероятность понижения температуры до 0 и ниже в Арзамасском регионе может сохраняться вплоть до второй декады июня. Последний аналогичный случай фиксировался в 2018 году. При этом в северных районах области заморозки в первый летний месяц случаются чаще.
Предварительный прогноз на начало июня по территории Нижегородской области ранее также представил Гидрометцентр.