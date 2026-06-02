Белорус оплатил девушке виниры, но потребовал вернуть деньги после расставания. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
Мужчина рассказал про оплату собственными деньгами услуг по установке виниров/имплантов своей девушке. Но белорус интересуется, может ли он вернуть потраченные деньги после расставания.
Как уточняет адвокат юридической консультации Центрального района Гомеля Роман Навоев, белорус может распоряжаться принадлежащими ему деньгами на свое усмотрение. Исключением являются действия, которые противоречат законодательству, общественной пользе и безопасности, наносят вред окружающей среде, историко-культурным ценностям, которые ущемляют права других лиц.
В случае, если белорус добровольно и осознанно принял решение, оплатил расходы своей девушки, то это его право. В названном случае произведенные расходы не подлежат возврату в судебном порядке.
— Исходя из описанной ситуации, молодой человек, очевидно, понимал, что у него нет никаких обязанностей оплачивать стоматологические услуги своей девушки, и безвозмездно расходовал свои денежные средства, что лишает его права на возврат потраченных средств, — уточнил адвокат.
У белоруса есть шанс вернуть деньги. Для этого ему необходимо доказать, что траты были совершены под влиянием обмана, угроз, насилия, заблуждения. Но это, добавляет Навоев, маловероятно.
По словам адвоката, подарки, которые делают друг другу белорусы в период отношений, также не подлежат возврату:
— Закон позволяет дарителю отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
Вместе с тем правило не действует в отношении обычных подарков, стоимость которых не превышает двадцатикратного размера базовой величины.
Ранее адвокаты сказали, как белорусам узнать точное время своего рождения.
Тем временем сразу семь телеканалов прекратили вещание в Беларуси.
Кстати, мы узнали информацию про стандарты советских квартир в Беларуси: почему в сталинках — трехметровые потолки, в хрущевках — окно между санузлом и кухней, а в брежневках появились лоджии и мусоропроводы.