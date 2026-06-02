В Красноярском крае спасатели извлекли из реки четверых купающихся детей

Накануне, 1 июня, спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения выезжали на реку Чулым. Как сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель», к сотрудникам обратились неравнодушные граждане, которые заметили в водоеме четверых купающихся детей. Подростки отдыхали без присмотра взрослых, поэтому очевидцы предположили, что их жизни может угрожать опасность. Прибывшие на место спасатели попросили детей незамедлительно выйти из воды, после чего провели с ними профилактическую беседу, напомнили о правилах безопасного поведения на воде. В ближайшие дни в центральных и южных округах края синоптики прогнозируют теплую погоду, поэтому спасатели просят родителей проявить бдительность и не оставлять детей без присмотра у водоемов.