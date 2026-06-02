Суд Хабаровска поставил точку в деле «Березовских музыкантов»

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска вынес приговор в отношении двух участников организованной группы. Целью преступной группы был поиск лиц, употребляющих наркотические вещества и не способных оказать должного сопротивления, а также имеющих при себе денежные средства, мобильные телефоны или доступ к банковским счетам, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Для реализации своих планов участники применяли насилие для подавления воли потерпевших, после чего требовали передать им деньги или иное ценное имущество. В состав группы входили С., который являлся исполнителем, и Т., исполнявшая роль водителя и обеспечивавшая мобильность для облегчения преступной деятельности и предотвращения изобличения. Для обеспечения мобильности преступной группы, она в мессенджере создала группу под названием «Березовские музыканты», на заставке которой указала аббревиатуру «ОПГ»; С. — являлся членом организованной группы и исполнителем.
Так, 9 декабря 2024 года в ночное время на Чернореченском шоссе они напали на К., причинив ему вред здоровью средней степени тяжести, завладели его телефоном, получили пароли от банковских приложений и похитили 7 тысяч рублей.
21 января 2025 года в районе питомника им. Лукашева они напали на Н., ударили его кулаком в лицо и грудь, чтобы он не сопротивлялся, и выхватили из рук телефон «Samsung Galaxy А54». Ущерб составил 37,9 тысяч рублей.
29 января 2025 года на том же шоссе они напали на группу из трех человек, демонстрируя гаечный ключ и нанося удары по ногам и туловищу, требуя 10 тысяч рублей, но, убедившись в отсутствии денег, скрылись с места преступления.
Приговором суда С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Взят под стражу в зале суда.
Т. на основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взята под стражу в зале суда.
В отношении иных участников организованной преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками судопроизводства.