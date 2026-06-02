Боец из Хабаровского края награждён медалью за спасённые жизни на передовой

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, рядовой Максим Новиков награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени. Высокую награду боец получил за профессионализм и самоотверженность, проявленные в зоне проведения специальной военной операции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, под руководством рядового Новикова ремонтная бригада изготовила более 300 металлических ежей и свыше 900 метров металлических колец. Эти элементы обороны позволили значительно улучшить показатели выживаемости личного состава, выполнявшего боевые задачи на переднем крае. Качественно возведённые инженерные заграждения стали серьёзным препятствием для противника.
Работы велись под постоянной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Во время одного из налётов вражеского FPV-дрона были повреждены заготовки и сварочное оборудование. Несмотря на реальную опасность для жизни, рядовой Новиков не растерялся и организовал оперативную эвакуацию уцелевших материалов. После этого он продолжил выполнение задачи в другом районе. Благодаря его грамотным действиям и личной инициативе изготовление оборонительных элементов не остановилось ни на час.
За проявленные профессионализм, инициативу и вклад в укрепление оборонительных рубежей рядовой Максим Олегович Новиков удостоен ведомственной награды. Его работа позволила сохранить жизни десяткам военнослужащих, находившихся на передовых позициях, и укрепить линию обороны на стратегически важном направлении.
