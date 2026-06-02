В Крыму закрыли для пассажиров железнодорожную станцию Джанкой

Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщил местный оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Причина закрытия станции не уточняется. Поезда следуют измененным маршрутом мимо станции Джанкой. Пассажиров будут сажать в поезд и высаживать на станции Урожайная.

ГСЭ уведомил о задержке четырех поездов. Поезд в Севастополь из Санкт-Петербурга задержан на час, поезда из Евпатории и Севастополя в Москву — на семь и один час соответственно, поезд из Севастополя в Челябинск — на 3,5 часа.

В предыдущий раз станция Джанкой была закрыта для посадки и высадки пассажиров с 23 по 25 мая. Причины также не уточнялись. Минобороны России сообщало, что сегодня над Крымом отразили атаку БПЛА.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше