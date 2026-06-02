Нижегородские магазины OBI теперь называются «Дом Лента»

Магазины OBI в Нижнем Новгороде теперь называются «Дом Лента». Такое же «имя» получили другие российские строительные гипермаркеты сети.
По данным онлайн-портала нового бренда, переименование затронуло не только отделы в «Фантастике» и «Меге» в столице ПФО, но и «филиалы» «ОБИ» в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах страны.
По информации NN.RU, в ТЦ на Родионова обновление затронуло лишь внутреннее убранство строительного гипермаркета, а вот на наружной вывеске пока фигурируют знакомые нижегородцам три буквы — OBI.
