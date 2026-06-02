Собянин рассказал об уникальных московских разработках в сфере биомедицины

В свою очередь предприятие «Метанефрос» из ОЭЗ «Технополис Москва» создала отечественный аппарат «Искусственная почка». Предприятие готово выпускать от 500 до тысячи таких изделий в год, а также от четырех до восьми миллионов комплектующих ежегодно. Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на оборудование, официально подтвердив его безопасность и эффективность. Сейчас идет тестовый выпуск продукции. В его рамках собрали уже четыре искусственных почки, которые поставят в российские клиники.