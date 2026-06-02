Родственники погибших на перевале Дятлова туристов добиваются нового расследования

Загадочная трагедия произошла в Свердловской области в 1959.

Источник: Клопс.ru

Родственники погибших в 1959 году в Свердловской области туристов группы Дятлова намерены добиваться нового уголовного дела. Об этом ТАСС рассказал адвокат Евгений Черноусов, который представляет интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и других родственников погибших на перевале.

«По делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, вскрытие девяти тел погибших туристов. К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. Но они не приложены. Значит, они не были проведены», — считает юрист.

По мнению адвоката, экспертизы могли бы подтвердить ту или иную версию гибели туристов. Кроме того, Черноусов заявил, что родственники погибших будут требовать от СМИ прекратить демонстрацию телепередач с теориями, не соответствующих действительности.

