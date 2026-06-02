Кредит и блокировка карт: к казахстанцам обратились со срочным предупреждением

В пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») сообщили, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и совершения телефонных звонков.
«Просим вас проявлять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте и в мессенджерах, поскольку это может угрожать безопасности ваших персональных данных. Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам», — обратились в АО.
Там также рассказали, с какой «пугалкой» могут к вам сегодня прийти мошенники и что делать, если вас удалось испугать и вы отдали код или прошли по скинутой вам ссылке.
Сообщения могут быть такого характера: «Уважаемый клиент, на ваше имя оформляется кредит в размере 1 500 000 тенге. Если это не вы, введите код подтверждения и отмените» или «Ваша банковская карта заблокирована в связи с подозрительными операциями. Срочно перейдите по ссылке и подтвердите данные».
В ведомстве предупреждают: никогда не сообщайте SMS-код!
Код SMS — это не просто цифра, это ключ к вашему банковскому приложению, аккаунту или личному кабинету.
Настоящие сотрудники банков или сотрудники госорганов не запрашивают коды по телефону.
В преддверии летних каникул казахстанцев также просят следить внимательнее за действиями детей, которые тоже легко могут стать жертвами мошенников.