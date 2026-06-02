Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кредит и блокировка карт: к казахстанцам обратились со срочным предупреждением

2 июня 2026 года к казахстанцам обратились с предупреждением об активизировавшихся мошенниках и рассказали, что делать, если им удалось поймать вас на свою удочку.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») сообщили, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и совершения телефонных звонков.

«Просим вас проявлять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте и в мессенджерах, поскольку это может угрожать безопасности ваших персональных данных. Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам», — обратились в АО.

Там также рассказали, с какой «пугалкой» могут к вам сегодня прийти мошенники и что делать, если вас удалось испугать и вы отдали код или прошли по скинутой вам ссылке.

Сообщения могут быть такого характера: «Уважаемый клиент, на ваше имя оформляется кредит в размере 1 500 000 тенге. Если это не вы, введите код подтверждения и отмените» или «Ваша банковская карта заблокирована в связи с подозрительными операциями. Срочно перейдите по ссылке и подтвердите данные».

В ведомстве предупреждают: никогда не сообщайте SMS-код!

Код SMS — это не просто цифра, это ключ к вашему банковскому приложению, аккаунту или личному кабинету.

Настоящие сотрудники банков или сотрудники госорганов не запрашивают коды по телефону.

В преддверии летних каникул казахстанцев также просят следить внимательнее за действиями детей, которые тоже легко могут стать жертвами мошенников.