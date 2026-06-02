Родные дятловцев спустя 67 лет требуют нового расследования трагедии: подробности

В ночь с 2 февраля 1959 года на Северном Урале, на восточном склоне горы Холатчахль произошла трагедия. Погибли девять туристов. Группу возглавлял пятикурсник Уральского политехнического института Игорь Дятлов. С ним были Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семён Золотарев. Тела всех девятерых нашли в радиусе полутора километров от палатки. Часть из них погибли от переохлаждения, трое — от тяжёлых травм.