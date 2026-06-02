Родные дятловцев спустя 67 лет требуют нового расследования трагедии: подробности

Родственники погибших туристов группы Дятлова требуют возобновить расследование.

Источник: Комсомольская правда

Родственники туристов из группы Игоря Дятлова, погибших на Урале в 1959 году, намерены добиваться возобновления расследования. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Дятлова Татьяны Перминовой и других родственников погибших.

По словам юриста, в материалах дела есть серьёзный процедурный пробел. Несмотря на то, что были проведены вскрытия девяти тел, к актам не приложены обязательные в таких случаях химические экспертизы и гистологические исследования.

Кроме того, родственники планируют обратиться к федеральным телеканалам с требованием прекратить трансляцию передач, в которых распространяются недостоверные теории о гибели туристов.

В ночь с 2 февраля 1959 года на Северном Урале, на восточном склоне горы Холатчахль произошла трагедия. Погибли девять туристов. Группу возглавлял пятикурсник Уральского политехнического института Игорь Дятлов. С ним были Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семён Золотарев. Тела всех девятерых нашли в радиусе полутора километров от палатки. Часть из них погибли от переохлаждения, трое — от тяжёлых травм.

Ранее фотограф Андрей Сафонов раскрыл новые подробности съемки похода дятловцев. Как писал KP.RU, эксперт отсканировал в высоком разрешении все негативы, хранящиеся в Фонде памяти группы Дятлова, и систематизировал фотографические материалы, связанные с трагедией.