Родные дятловцев спустя 67 лет требуют нового расследования трагедии: подробности

Родственники туристов из группы Игоря Дятлова, погибших на Урале в 1959 году, намерены добиваться возобновления расследования. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Дятлова Татьяны Перминовой и других родственников погибших.
По словам юриста, в материалах дела есть серьёзный процедурный пробел. Несмотря на то, что были проведены вскрытия девяти тел, к актам не приложены обязательные в таких случаях химические экспертизы и гистологические исследования.
Кроме того, родственники планируют обратиться к федеральным телеканалам с требованием прекратить трансляцию передач, в которых распространяются недостоверные теории о гибели туристов.
В ночь с 2 февраля 1959 года на Северном Урале, на восточном склоне горы Холатчахль произошла трагедия. Погибли девять туристов. Группу возглавлял пятикурсник Уральского политехнического института Игорь Дятлов. С ним были Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семён Золотарев. Тела всех девятерых нашли в радиусе полутора километров от палатки. Часть из них погибли от переохлаждения, трое — от тяжёлых травм.
