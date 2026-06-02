В Воронеже опровергли фейк о 100 тыс руб, которые обещают за предоставление жилья для ветеранов СВО

Дезинформацию рассылают в телеграм-каналах.

Источник: Комсомольская правда

Региональные власти опровергли информацию о предоставлении за 100 тыс руб жилплощади ветеранов СВО, ранее отбывавших наказание. Фейк рассылают в комментариях к telegram-каналам. На карточке заметны следы фотошопа.

— О запуске подобной программы не сообщалось на официальных ресурсах. Это фальшивка, цель которой — дискредитировать реальную помощь участникам спецоперации, — сообщили в правительстве Воронежской области.

Власти напомнили о фактических мерах поддержки участников СВО и их семей в Воронежской области: ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий, внеочередной прием детей ветеранов в детские сады, освобождение от транспортного налога и компенсация затрат на газификацию жилья, предоставление земельных участков или альтернативная выплата (200 тыс. рублей), льготный отпуск для членов семей участников СВО. А с сентября 2026 года для ветеранов СВО вводят обязательную квоту на трудоустройство — крупные компании должны будут выделять 1% рабочих мест для ветеранов.

