Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти нашли подрядчика для ремонта дороги из Мамоново в Корнево

Работы выполнит ООО СП «Балтдормостстрой» за 290,7 млн рублей.

Власти нашли подрядчика для ремонта дороги из Мамоново в Корнево. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Работы выполнит ООО СП «Балтдормостстрой» за 290,7 миллиона рублей.

Подрядчик должен привести в порядок участок трассы Мамоново — Пограничный — Корнево. Компания отремонтирует более десяти километров дороги. Специалисты приведут в порядок проезжую часть, обустроят тротуары, а также нанесут дорожную разметку. Работы необходимо выполнить до мая 2027 года.

В 2026-м в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.