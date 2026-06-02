Власти нашли подрядчика для ремонта дороги из Мамоново в Корнево. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Работы выполнит ООО СП «Балтдормостстрой» за 290,7 миллиона рублей.
Подрядчик должен привести в порядок участок трассы Мамоново — Пограничный — Корнево. Компания отремонтирует более десяти километров дороги. Специалисты приведут в порядок проезжую часть, обустроят тротуары, а также нанесут дорожную разметку. Работы необходимо выполнить до мая 2027 года.
В 2026-м в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.