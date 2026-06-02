В Прикамье скоропостижно скончался 60-летний водитель скорой помощи

Анатолий Старцев отдал работе в пермской «скорой» более 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

Пермская станция скорой медицинской помощи сообщила о скоропостижной смерти в возрасте 60 лет Старцева Анатолия Борисовича. Он с 1984 года работал водителем «скорой» в Краснокамской подстанции.

Анатолий Борисович ха долгие годы успел поработать в линейных и специализированных бригадах. Последнее время он трудился водителем в 603-й фельдшерской бригаде. Его запомнят как доброжелательного, отзывчивого и трудолюбивого человека.

Коллеги выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Старцева. Прощание состоится 3 июня с 13:00 в Храме Святой Великомученицы Екатерины Краснокамска.