Рекордное извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях

На Гавайях произошло рекордное извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщает AP News со ссылкой на Гавайскую вулканическую обсерваторию.
Рекорд по количеству извергающихся фонтанов произошел в понедельник, 1 июня. Это произошло впервые с декабря 2024 года. Было зафиксировано 48 эпизодов фонтанирования, что установило рекорд для одного извержения на Килауэа. Лава поступала из одних и тех же жерл в кратере на вершине Килауэа.
При этом у нынешнего извержения есть несколько примечательных аспектов. Можно отметить его доступность для наблюдения местными жителями и туристами. Также нынешнее извержение меняет топографию на вершине. Кроме того, фонтаны лавы могут оказывать воздействие на соседние населенные пункты. Он оставляет после себя вулканические фрагменты и пепел, известный как тефра.
Ранее сайт KP.RU писал, что в индонезийской провинции Восточная Ява произошло как минимум четыре новых извержения вулкана Семеру. Извержения сопровождались плотными выбросами пепла белого и серого цветов.