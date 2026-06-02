В день матча сборной России дороги у стадиона станут пешеходными

Прилегающие к футбольному стадиону в Волгограде дороги 5 июня закроют для автомобильного движения, сообщает пресс-служба мэрии.
В пятницу на «Волгоград Арене» состоится товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо.
В течение суток пешеходными будут часть улицы Зайцева, выезд со стороны улицы Батальонной, проезд от проспекта Ленина до пятого входа на стадион и некоторые другие участки.
При этом доступны варианты объезда. О работе общественного транспорта в день матча администрация проинформирует позднее.