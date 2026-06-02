В Красноярске зацвели каштаны

Напомни, каштаны привезли в город в 2005 году. Сначала их каждую зиму прятали под стеклянные колпаки и укрывали теплыми материалами, спасая от холода. Постепенно деревца окрепли и прижились, и такие меры им стали не нужны. В 2009 году каштаны впервые зацвели, а еще через пару лет некоторые начали плодоносить — происходит это, как правило, в середине июля. Но специалисты предупреждают, что в отличие от французских родственников, красноярские орехи каштана несъедобны — они другого сорта, плоды у них горькие и даже могут быть ядовитыми для организма.