Россияне пожаловались на нашествие клещей

С начала сезона более 176 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
«С начала сезона в медицинские организации обратилось более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей», — рассказали в ведомстве.
Согласно количеству обращений, больше всего от укуса клещей пострадали в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.
При этом по итогам 2026 года, 2,7 миллиона россиян получили прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация является наиболее эффективным средством для защиты от членистоногих.
В ведомстве призвали прививаться жителей эндемичных регионов, а также тех, кто планирует поездки на такие территории. Они напомнили, что список таких регионов можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора.
Ранее в Костромской области выявили три очага энцефалита.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.