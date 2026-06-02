Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне пожаловались на нашествие клещей

С начала сезона более 176 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей.

С начала сезона более 176 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«С начала сезона в медицинские организации обратилось более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей», — рассказали в ведомстве.

Согласно количеству обращений, больше всего от укуса клещей пострадали в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.

При этом по итогам 2026 года, 2,7 миллиона россиян получили прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация является наиболее эффективным средством для защиты от членистоногих.

В ведомстве призвали прививаться жителей эндемичных регионов, а также тех, кто планирует поездки на такие территории. Они напомнили, что список таких регионов можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора.

Ранее в Костромской области выявили три очага энцефалита.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.