Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Перми будут судить за мошенничество с социальным контрактом

Управление МВД России по городу Перми завершило расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы краевого центра, обвиняемой в совершении мошенничества при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Управление МВД России по городу Перми завершило расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы краевого центра, обвиняемой в совершении мошенничества при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным следствия, в июне 2024 года женщина решила незаконно получить выплаты в рамках социального контракта, предназначенного для поддержки индивидуальной предпринимательской деятельности. Для этого она предоставила в уполномоченный орган ложные сведения о своем доходе, что позволило ее семье получить статус малоимущих и претендовать на государственную поддержку. С ней был заключен социальный контракт на организацию швейного бизнеса, в рамках которого она получила свыше 320 тыс. руб. Однако данную субсидию предприниматель использовала не по назначению, таким образом, нарушив условия контракта.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.